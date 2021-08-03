Одеський морський порт вперше за півроку отримав прибуток

За підсумками роботи у липні ДП «Одеський морський торговельний порт» буде отримано позитивний фінансовий результат від господарської діяльності на рівні 1,3 млн гривень, повідомляє Урядовий портал.

Серед причин — запровадження зваженої тарифної політики, залучення нових клієнтів, скорочення витрат підприємства та модернізація обладнання.

Попередні періоди були збитковими для підприємства. Зокрема, у червні був зафіксований збиток у розмірі 9,4 млн гривень. За останні півроку загальний збиток підприємства склав 29 млн гривень.

Вперше за останні 6 місяців отримає прибуток від своєї діяльності Портфлот Одеського порту. Показник за червень в обсязі 4 млн грн - найбільший з липня минулого року. Успішний результат продемонстровано, незважаючи на те, що загалом липень був місяцем з найменшою кількістю суднозаходів з початку 2021 року.

Позитивні результати за липень показали також підрозділи «ПСМ-650» та навчальний центр.

Позитивну тенденцію демонструє підрозділ судноремонту ВСП Судноверф «Україна», який досяг точки беззбитковості. Зокрема, минулого місяця тут було спущено на воду декілька суден.