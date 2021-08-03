Поліція розглядає версії смерті Шишова

Національна поліція розглядає дві версії смерті білоруського активіста Віталія Шишова, якого знайшли повішеним в одному з парків. Про це заявив голова Національної поліції Ігор Клименко, повідомляє Лівий берег.

"Ще вчора нами відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу - це умисне вбивство. Ми проводимо комплекс заходів для встановлення усіх обставин смерті потерпілого. Вилучаються відеозаписи, встановлюються можливі очевидці і свідки. Слідством перевіряються версії, зокрема вчинення самогубства або скоєння умисного вбивства з імітуванням самогубства... Ми не виключаємо, що під час розслідування будуть й інші версії", - сказав Клименко.

На даний момент слідство знає про обставини смерті Шишова небагато.

"Другого серпня, о 8:58 Віталій вийшов з квартири, зі свого будинку, щоб направитись в бік лісового масиву. Він проживав на вулиці Бударіна в місті Києва, це напрямок на Житомир. Камери відеоспостереження, які знаходяться в будинку, зафіксували час виходу і в чому він був одягнутий", - розказав Клименко.

О 15:18 в поліцію звернулася дівчина Шишова, яка повідомила про його зникнення. Після цього почалися пошуки, які тривали до 22 години. Зранку їх відновили, і приблизно о 7:40 тіло було знайдено. На землі поруч з тілом лежав мобільний телефон загиблого.

Клименко розказав, що зашморг, на якому висіло тіло Шишова, знаходився на триметровій висоті, тоді як сам він мав зріст 1,85 см, а найближчі пеньки були не вищі ніж 60 см.

На носі загиблого було здерто шкіру, на лівому коліні та грудях виявили садна.

"Це характерно для разового падіння, як сказали експерти", - розказав поліцейський.

Під час брифінгу Клименко також повідомив, що поліція не мала інформації про можливе стеження за Шишовим.

"Ми перевірили всі звернення громадянина Шишова, які могли б дійти до поліції, - таких звернень не було ні в минулому, ні в цьому році. Якщо буде отримана в ході досудового розслідування додаткова інформація, вона одразу буде передана відповідним службам" , - сказав він.

Нагадаємо, вранці 2 серпня в Києві зник один із засновників громадської організації "Білоруський дім в Україні", її директор, громадянин Білорусі, виходець з Гомеля Віталій Шишов. Вранці 3 серпня його знайшли повішеним у парку зі слідами побиття на обличчі.

В організації переконані, що смерть Шишова - "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса" , і заявили, що продовжуватимуть домагатися встановлення істини в загибелі Віталія.

Шишов - один із засновників "Білоруського дому в Україні". Він був змушений переїхати в Україну восени 2020 року після участі на протести в серпні і подальшого активного протистояння узурпаторам влади в Білорусі.