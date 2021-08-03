Киянка помилково потрапила в "чорний" список РНБО

Киянці Ользі Калініній, яка помилково потрапила до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України, найближчим часом будуть розблоковані рахунки, повідомляє Обозреватель.

Після розголосу в ЗМІ жінці зателефонував особисто секретар РНБО Олексій Данілов. Він пообіцяв максимально швидко вирішити фінансові обмеження, що виникли, – зокрема зняти блокування рахунків.

"Звичайно ж, я не очікувала, що мені подзвонить сам секретар РНБО. Коли побачила незнайомий номер, то подумала, що після виходу статті зі мною хочуть поговорити журналісти інших видань. А тут таке. Я приємно здивована" , – розповіла Ольга.

За її словами, Олексій Данілов висловив вибачення за ситуацію, що склалася (хоча список подавало МЗС), і сказав, що також зробить все можливе для якнайшвидшого виправлення ситуації – щоб Калініну прибрали з "чорного списку".

"Данілов дуже тепло поговорив зі мною і попросив не хвилюватися" , – додала жінка.

Зазначимо, що молодша наукова співробітниця київського Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка вже вдруге потрапила до списку осіб, проти яких введено санкції.

Уперше це сталося ще у 2018 році, тоді в Службі безпеки України переплутали її з повною тезкою, яка була серед організаторів референдуму в окупованому Росією Криму. Майже рік киянка Ольга Калініна чекала указу президента, який прибрав її зі списку санкцій. Весь цей час її рахунки були заблоковані, вона не отримувала дитячі виплати, не виїжджала за кордон.