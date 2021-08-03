НАБУ заявило про затримання Чауса

НАБУ заявило про затримання Чауса

Співробітники Національного антикорупційного бюро України затримали втікача-суддю Миколу Чауса в київській лікарні Феофанія, повідомляє Кореспондент.

"Тільки що в лікарні Феофанія детективи НАБУ затримали екс-суддю Дніпровського райсуду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні НАБУ. 

У НАБУ запевнили, що Чаусу вручили клопотання про застосування запобіжного заходу. Відповідне рішення завтра повинен прийняти Вищий антикорупційний суд. Засідання призначено на 14:00. 

"До цього моменту підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового утримання", - уточнили в НАБУ, підкресливши, що поки що це вся інформація, яку можна повідомити, з огляду на таємницю слідства.
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