НАБУ заявило про затримання Чауса

Співробітники Національного антикорупційного бюро України затримали втікача-суддю Миколу Чауса в київській лікарні Феофанія, повідомляє Кореспондент.

"Тільки що в лікарні Феофанія детективи НАБУ затримали екс-суддю Дніпровського райсуду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди" , - йдеться в повідомленні НАБУ.

У НАБУ запевнили, що Чаусу вручили клопотання про застосування запобіжного заходу. Відповідне рішення завтра повинен прийняти Вищий антикорупційний суд. Засідання призначено на 14:00.