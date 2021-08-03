США стежитимуть за розслідуванням справи Шишова

Влада Сполучених Штатів Америки мають намір уважно стежити за розслідуванням офіційного Києва причин смерті глави Білоруської будинку в Україні Віталія Шишова. Про це заявив керівник пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс на брифінгу у вівторок, 3 серпня, повідомляє Кореспондент.

"Ми глибоко засмучені повідомленнями про трагічну смерть Віталія Шишова. Ми будемо продовжувати уважно стежити за розслідуванням українською владою причин його смерті" , - сказав представник Держдепу.

При цьому Прайс зазначив, що Шишов був важливим членом білоруського громадянського суспільства, який жив за межами своєї країни "через репресії та триваючі переслідування журналістів, політичної опозиції, спортсменів і простих громадян з боку режиму Лукашенко".