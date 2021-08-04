Пентагон підтвердив смерть копа в результаті стрілянини

В результаті стрілянини біля будівлі Міноборони США помер офіцер поліції. Його загибель підтвердили в Пентагоні, повідомляє Лента.Ру.

Про це заявив глава відомства Ллойд Остін. Міністр оборони США висловив співчуття родині, близьким, а також колегам загиблого співробітника охорони Пентагону. Смерть поліцейського також підтвердив сенатор Марк Уорнер у своєму Twitter-акаунті.

3 серпня невідомий відкрив вогонь на зупинці транспорту, яка є частиною комплексу Міноборони. В ході події постраждали кілька людей. Пізніше в охороні Міноборони США оголосили про усунення загрози на місці стрілянини.