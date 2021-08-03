Справа Шеремета: суд провів експертизу ходи жінки

Шевченківський районний суд Києва під час розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета досліджував матеріали справи, надані прокурором, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив адвокат іншої обвинуваченої у цій справі, Яни Дугар, Віталій Коломієць.

"Сьогодні розглядали експертизу ходи щодо Юлії Кузьменко, там, де брав участь в роботі над документом британський експерт (Айван. - Ред.) Бірч. Ми її докладно розбирали і встановили, що рівень цієї умовності (доказів. - Ред.), до якої вдався Бірч, становить 15%. Тобто, ймовірність того, що це - Юлія Кузьменко (на відео, які під час слідства надавалися для проведення експертизи. - Ред.), становить 15%. На підставі цих 15% Бірч дав висновок про "умовну достатність" (доказів. - Ред.)" , - сказав адвокат.

Як зазначив Коломієць, також учасники засідання після дослідження цієї експертизи перейшли до перегляду додатків до неї.

За його словами, наступне засідання у цій справі призначене на середу на 11:00, і на ньому учасники процесу планують додивитися ряд відеозаписів і перейти до вивчення однієї з експертиз по Дугар.