4 серпня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День народження шампанського, День самотньої працюючої жінки, День спелеолога, Міжнародний день димчастого леопарда, повідомляє УНИАН.

У США - День берегової охорони, День білого вина, День печива з шоколадною крихтою, День "Ура дітям!", День подяки фахівцям-психіатрам, в Іспанії - свято Білої Діви, в Гані - День засновників, на Британських Віргінських островах - карнавальне середовище, в Канаді - День регати, на Островах Кука - День Конституції, в Буркіна-Фасо - День революції, у Венесуелі - День Національної гвардії, в Слоакії - День Словацької Матиці, в Індії - День посту і духовних практик "Каміка Екадаші".

Пам'ятні дати 4 серпня, річниці та події

Сьогодні - День народження шампанського. Історія цього свята наступна: чернець П'єр Періньон при абатстві Отвільер, розташованому в самому центрі Шампані, завідував їстівними запасами і льохом, а на дозвіллі займався експериментами з виробництва різних вин. 4 серпня 1668 року він презентував братії чудовий напій з сріблястими бульбашками. Це ігристе вино і стало прабатьком сучасного шампанського, а ім'я Періньон - маркою французького шампанського преміум-класу. До речі, П'єр Періньон не тільки першим виготовив шампанське, але і запропонував замість звичайної в той час пробки з промасленої палиці використовувати коркову, яка використовується донині. Першовідкривачу улюбленого французами вина П'єру Періньону був встановлений пам'ятник в місті Еперне (Шампань).

Технологія виготовлення шампанського була опублікована тільки в 1718 році, а 1728 році почалася торгівля шампанським, через рік була заснована перша фірма-виробник "Рюінар". До кінця 19 століття шампанське набуло популярності у всьому світі. Після Першої світової війни Франція прийняла закон, який встановив, що шампанським можуть називатися тільки ті ігристі вина, які зроблені безпосередньо в провінції Шампань, при строгому дотриманні певних правил.

4 серпня 1777 року в Лондоні відбулася перша в Європі театралізована циркова вистава. Цей день вважається День народження цирку в сучасному його вигляді і розумінні - з певними атрибутами, будівлею, законами розважальної вистави і т.д. все почалося з коней: в 1770 році, повернувшись з військової служби, відставний старший сержант, драгун Філіп Астлей заснував в Лондоні школу верхової їзди, де ставилися кінні вистави. Незабаром для цих спортивно-акробатичних видовищ було побудовано спеціальну будівлю, що отримала назву

"Амфітеатр Астлі" , - куполоподібний дах, круглий глядацький зал, манеж, оркестр і сцена.

З часом уявлення верхової їзди ускладнювалися іншими жанрами. У програмі з'явилися дресирувальники собак, канатоходці, акробати, клоуни, жонглери. Філіп Астлей став засновником першої циркової династії. Він будував і організовував аналогічні цирки в інших містах. У 1782 році відкрилася філія його театру в Парижі. "Амфітеатр Астлі" проіснував до 1895 року і був одним з найпопулярніших закладів Лондона. До речі, в третю суботу квітня в світі відзначається Міжнародний день цирку.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 4 серпня вшановує пам'ять святої Марії Магдалини.

Що сьогодні не можна робити

У цей день жінкам не можна працювати. Рекомендується відпочивати і піклуватися про свою зовнішність. Під час грози краще не виходити з дому - можна потрапити під удар блискавки.

Прикмети на 4 серпня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

павуки сховалися - до дощу;

кури під час дощу гуляють по двору - до тепла;

туман на світанку - до сонячного дня.

Іменини 4 серпня

Іменини у Марії, Фоки, Михайла та Олексія.