Курс валют НБУ на 4 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в середу, 4 серпня 2021 року
Курс долара, у порівнянні з 3 серпня, не змінився, і залишається на рівні 26.84 за 1 долар.
Курс євро впав на 1 коп. до 31.89 за 1 євро.
Курс рубля знизився до позначки 3.68 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів досяг рівня 37.36 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 8 коп. до 29.71 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий не змінився, і його курс склав 7.00 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 3 серпня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.841 100
|EUR
|євро
|31.891 300
|RUB
|рубль
|0.367 610
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.357 400
|CHF
|Швейцарський франк
|29.714 500
|PLN
|польський злотий
|7.000 600