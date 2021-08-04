Курс валют НБУ на 4 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в середу, 4 серпня 2021 року

Курс долара, у порівнянні з 3 серпня, не змінився, і залишається на рівні 26.84 за 1 долар.

Курс євро впав на 1 коп. до 31.89 за 1 євро.

Курс рубля знизився до позначки 3.68 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів досяг рівня 37.36 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 8 коп. до 29.71 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 7.00 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 3 серпня 2021 року.