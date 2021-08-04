"Укртранснафта" запустила послугу зберігання нафти
АТ Укртранснафта почало надавати послуги зі зберігання нафти на потужностях нафтотранспортної системи України (НТС) у режимі "митний склад", повідомляє Кореспондент.
За даними пресслужби компанії, статус митного складу отримали два об'єкти НТС: резервуарний парк Морського нафтового термінала Південний і магістральний нафтопровід Лисичанськ-Кременчук. На цих об'єктах замовники послуг можуть зберігати нафтовий ресурс до 1095 днів.
Як зазначено, такий додатковий вид діяльності, як зберігання нафти, дозволить підвищити конкурентоспроможність та ефективність функціонування НТС України.
"В умовах волатильності світового та регіонального нафтових ринків гнучкість нафтотранспортної системи України та готовність Укртранснафти надавати послуги зі зберігання нафти в режимі "митний склад" дозволять створити додаткові можливості для учасників цих ринків", - додав генеральний директор Укртранснафти Микола Гавриленко.