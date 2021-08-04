"Укртранснафта" запустила послугу зберігання нафти

АТ Укртранснафта почало надавати послуги зі зберігання нафти на потужностях нафтотранспортної системи України (НТС) у режимі "митний склад", повідомляє Кореспондент.

За даними пресслужби компанії, статус митного складу отримали два об'єкти НТС: резервуарний парк Морського нафтового термінала Південний і магістральний нафтопровід Лисичанськ-Кременчук. На цих об'єктах замовники послуг можуть зберігати нафтовий ресурс до 1095 днів.

Як зазначено, такий додатковий вид діяльності, як зберігання нафти, дозволить підвищити конкурентоспроможність та ефективність функціонування НТС України.