Невакцинованим заборонять працювати: чи законно обмеження в правах

Чиновники вирішили змусити українців зробити щеплення від Covid-19, обмежуючи їх в правах на роботу, хоча формально вакцинація - справа абсолютно добровільна, повідомляє UBR.

Наприклад, недавно заяву з цього приводу зробив нардеп, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"Україна буде змушена вводити обмеження для невакцинованих громадян. МОЗ вже анонсував, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації працювати будуть школи, де вакциновано не менше 80% вчителів (в даний час щеплена лише половина педагогів)", - зазначив він.

На його думку, такі ж обмеження логічно ввести для транспортників, громадського харчування, комерційних і комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням. Радуцький переконаний, що хворий водій маршрутки інфікує ніяк не менше людей, ніж учитель.

Нардеп окремо підкреслив, що, дійсно, ніхто не може змусити громадян вакцинуватися. Це було б прямим порушенням закону. Але "цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники".

Звільнені масово підуть судитися

Радуцький звертає увагу, що ще місяць тому в Україні був дефіцит вакцин. Але не так давно держава отримала більше 2 млн доз препаратів, на минулому тижні - понад 2,5 млн. Оскільки вакцин вистачає, за логікою чиновника, громадяни отримали можливість вибирати: або вакцина, або геть з роботи.

Але, як звертає увагу старший партнер АО "Кравець і партнери" Ростислав Кравець, в таких словах наявні, по-перше, порушення прав громадян, яким би чином влада не намагалася це прикрити. По-друге, просто "очевидна некомпетентність чиновників", що дозволяють собі такі висловлювання.

"Подібні заяви - чергове свідчення некомпетентності з боку посадових осіб Міністерства охорони здоров'я, Кабміну і Ради. Примус до вакцинації із зазначених причин - це порушення прав людини і перевищення повноважень. Зобов'язання вакцинуватися в Україні не встановлено", - говорить Кравець.

З іншого боку, підкреслив адвокат, уряд і законодавець скасували відповідальність виробників вакцин і безпосередньо держави за наслідки вакцинації, яка сьогодні проводиться "фактично експериментально". Немає непорушних підтверджень того, що вона допомагає, вважає юрист.

"Немає підтвердження того, що вакцинація не виключає повторного захворювання Covid-19. Статистичні дані адже говорять абсолютно про протилежне. Надалі громадяни, чиї права будуть обмежені, мають всі можливості отримати компенсації і фактично відновити свої права", - вважає Кравець.

Тих же осіб, додає він, які будуть сприяти обмеженням невакцинованих громадян, можуть з часом засудити навіть за кримінальними статтями. Державі необхідно приймати відповідні закони і приймати на себе відповідальність. Поки цього не буде, "будь-який примус до вакцинації - злочин".

"Якщо комунальне підприємство буде обмежувати права своїх працівників, заважати їм виходити на роботу, то, будь ласка, нехай платить їм зарплату. І люди будуть сидіти вдома. У кодексі немає статей, які б дозволяли заборонити людям працювати в разі відсутності щеплення від коронавірусу", - підсумував юрист.

Маршрутники не повезуть людей онлайн

Експерт в області трудового права, к.ю.н., доцент Світлана Кожушко звертає увагу, що багато українців відмовляються від вакцинації, по-перше, через відсутність "повної і достовірної інформації" про препаратах. По-друге, чимало людей не можуть вакцинуватися, так як не дозволяє здоров'я.

"Зараз багато юристів працюють в цій тематиці. Навіть згадують Нюрнберзький процес, коли військових злочинців судили за експерименти над живими людьми. В РФ, наприклад, вже вводять вакцинацію добровільно-примусового характеру. І люди готують звернення до Слідчого комітету", - розповідає експерт.

Є сфери, коли можна працювати онлайн. Але продавці в магазинах і водії працювати дистанційно, очевидно, не будуть. Якщо на підприємствах буде розпорядження нормативного характеру, може дійти навіть до звільнення невакцинованих. І такі громадяни абсолютно справедливо почнуть завалювати скаргами суди, вважає експерт.

Працівники ресторанів постраждають першими

У розмові з нами директор компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова звертає увагу, що якщо чиновники підуть обмежувальні кроки, в першу чергу постраждає ресторанний бізнес. У нього своя специфіка. В основному в ньому зайняті молоді люди, які не бажають робити щеплення, оскільки не перебувають у зоні ризику.

"Ресторатори просто моляться, щоб таке рішення не було прийнято. Вони пробують домовитися з владою, щоб такої заборони не було. Більшість рестораторів пропонують співробітникам вакцинацію, але далеко не всі співробітники хочуть це робити. Там зайнято багато тимчасово працюючої молоді", - розповідає вона .

У цій сфері абсолютна більшість - люди 20+ без кваліфікації. Вони не входять в групу ризику. В основному на вакцинацію серед працівників ресторанів вирішуються люди більш зрілого віку - кухаря і прибиральники. І якщо влада заборонить виходити на роботу невакцинованим людям, то общепиту доведеться вибирати між двох зол.

Хтось буде, звичайно, таких невакцинованих співробітників звільняти, передбачає Насонова. Але паралельно з цим на цьому ринку відчувається гострий дефіцит робочої сили. За період локдауна ресторанний бізнес втратив майже половину співробітників. Багато перейшли в будівництво, стали кур'єрами, перекладачами або продавцями.

"Тут можна взагалі залишитися без персоналу. Тільки половина співробітників сфери громадського харчування хоче вакцинуватися. Та й то ці люди коливаються щодо того, якими препаратами робити щеплення і коли. Момент недовіри до вакцин, звичайно, присутній", - пояснює директор компанії "Ресторанний консалтинг" .

Чорний ринок довідок

Ольга Насонова передбачає, що якщо невакцинованим заборонять працювати, в Україні з'явиться "чорний ринок" з продажу довідок про вакцинацію. Так уже було з санітарними книжками. У Києві без здачі аналізів її можна купити за 150-200 грн. І багато рестораторів таких людей беруть на роботу. Хоча є й такі, що вимагають справжньої здачі аналізів.

"Плинність кадрів в закладах громадського харчування дуже велика. Щоб утримати персонал, будуть скуповувати ці довідки. Виняток становитимуть лише елітні ресторани, де персонал сам захоче вакцинуватися. Зарплати в офіціантів там по 30-40 тис. грн. У таких компаніях відбирають кваліфіковані і вакциновані кадри", - говорить вона.

Насонова наводить приклад з довідками про техогляди транспортних засобів. Багато людей просто купували ці документи. Це просто привело до збагачення сотень людей, що видають довідки. Експерт не вірить, що такий крок чиновників прискорить вакцинацію, а просто призведе до зародження "чорного ринку" довідок.

Мало того, з'являється ще одне питання: якщо персонал поголовно, згідно з планами влади, таки гіпотетично вакцинують, а відвідувачів до цього не зобов'яжуть, то який резон в подібні обмеження, адже вірус буде поширюватися і так.

Така заборона - все ж краще, ніж локдаун

За словами співвласника мережі "Планета кіно" Дмитра Деркача, в його компанії активно закликають співробітників вакцинуватися без примусу. Пояснюють, що це важливо для них самих і для клієнтів. Більшість уже вакцинувалися, але не всі. Є й ті, хто відмовляється.

"Якщо буде примусове щеплення, то в цілому я погано ставлюся до такого. Але якщо це буде альтернатива локдаунам, я не проти. У Франції сьогодні, наприклад, вводять досить жорсткі правила. Без щеплення або свіжих тестів неможливо буде зайти в ресторани, громадський транспорт﻿, кінотеатри", - ділиться спостереженнями Деркач.

Він резюмує тим, що якщо такі заходи з боротьби з пандемією допоможуть не вводити в державі повальний локдаун, караючи або не допускаючи до роботи лише небагатьох людей, то це буде все ж краще.