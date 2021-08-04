В Україні викрили схеми фінансування бойовиків на Луганщині
Служба безпеки України викрила дві масштабні схеми фінансування терористичної організації "ЛНР", повідомляє Деловая столица.
"На початку 2015 року група керівників та посадовців перереєструвала захоплене бойовиками підприємство харчової промисловості в органах окупаційної адміністрації так званої "ЛНР". З того часу продукція систематично незаконно вивозиться до Росії через тимчасово неконтрольовану ділянку державного кордону України. Підприємство уклало низку "зовнішньоекономічних угод" з підприємствами країни-агресора, Республіки Білорусь та самопроголошеної "Республіки Південна Осетія", — розповіли у відомстві.
За даними слідства, лише з жовтня 2016 року до липня 2019-го комерсанти перерахували "бюджету ЛНР" майже 18,7 млн російських рублів.
Також СБУ задокументувала факти матеріального забезпечення "силового блоку ЛНР" приватною фірмою з Луганська, яка на замовлення постачала автомобілі. Ділки закуповували на території Росії транспорт, зокрема спеціалізовану техніку для перевезення незаконно затриманих та засуджених в ОРЛО громадян України.
Спеціальний транспорт спільники незаконно завозили з території Росії до ОРЛО через захоплені пункти пропуску.
"Завдяки лише одній оборудці, зловмисники "покращили" матеріальний стан бойовиків на загальну суму понад 7 млн рублів", — кажуть у Службі безпеки.
Чотирьом особам, причетним до фінансової підтримки окупаційної влади та проросійських терористів, оголосили підозру за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України).
Найближчим часом їх оголосять у розшук.