Україна посилила правила в'їзду: що змінилося

Сьогодні в Україні набирають чинності нові правила перетину кордону. Для тих, хто приїхав з Росії чи Індії, буде обов'язкова самоізоляція, яка триватиме два тижні, повідомляє РБК-Украина.

Що зміниться з 5 серпня, в матеріалі нижче.

Сьогодні почали діяти такі терміни самоізоляції:

10 днів для іноземців та українців (починається через 72 години після перетину кордону, під контролем додатка "Вдома");

14 днів для осіб, які прибули з Росії або Індії, якщо вони перебували там довше тижня протягом останніх 14 днів (починається з моменту перетину кордону).

Хто може уникнути самоізоляції:

Іноземці зі страховим полісом і документом, що засвідчує повну вакцинацію.

Тому, хто має на руках довідку про повну вакцинацію, або документ, виданий у встановленому МОЗ порядку, що підтверджує отримання однієї дози вакцини.

Громадяни України, які не досягли 18-річного віку і українці, які виїхали за кордон до 4 серпня.

У разі отримання негативного результату тестування на COVID (методом ПЛР або експрес-тестуванням), крім осіб, які прибули з Росії або Індії.

Що не змінилося

Для перетину кордону іноземці або особи без громадянства як і раніше повинні пред'явити:

страховий поліс,

один з трьох документів: негативний ПЛР-тест / експрес-тест, зроблені не більше ніж за 72 години до в'їзду, або довідку про повну вакцинацію.

Автор: Анастасія Рокитна