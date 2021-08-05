Навіщо робити пілінг обличчя і чи обов'язково всім

Пілінги допомагають вирівняти поверхню шкіри, а ще це потужна процедура, що омолоджує. Чи можна робити пілінги влітку – дізнайтеся в матеріалі, повідомляє Сегодня.

Пілінги нового покоління дозволяють моментально виходити з кабінету і не чекати реабілітації кілька днів, сидячи вдома. Навіщо робити пілінги обличчя, які пілінги можна робити влітку і чи всім показана така процедура – розповіла косметолог Яна Коркодим .

Навіщо взагалі потрібні пілінги для обличчя?

Така процедура, як пілінг обличчя допомагає на клітинному рівні вирівняти колір обличчя, а ще це дуже потужна омолоджуюча процедура. Для порівняння: наприклад, якщо стіна пофарбована в білий колір, але поверхня її нерівна, то опуклі ділянки будуть відкидати тінь. І саме ці ділянки будуть здаватися більш сірими в порівнянні з рештою стіни, хоча колір фарби всюди однаковий.

І також з обличчям: сірий, землистий колір обличчя – це "відображення" проблемних зон шкіри. Це не тільки ділянки з видимими зморшками і занишпореними порами. А також ті області на обличчі, які візуально не мають зморшок, прищів або горбків.

Пілінг потрібен для того, щоб згладити такі ділянки і колір обличчя був хорошим. Також пілінг – потужна процедура, що омолоджує.

А як працюють омолоджуючи пілінги для обличчя?

Деякі думають, що омолодження відбувається через лускате відлущування шкіри, після якого "висувається" молода шкіра. В процесі пілінгу обличчя йде стимуляція нових клітин: так, пілінг – це невеликий опік. При його нанесенні місцевий імунітет шкіри збільшується, йде посилене ділення клітин і, як результат, відбувається омолодження.

Але не тому, що ваша шкіра була "спалена", а замість старої виросла молода. Агресивний пілінг – це шкідливо, тим самим ми руйнуємо бактеріальний шар шкіри. Досі існує думка, що така процедура дуже травматична, вимагає тривалої реабілітації вдома. Але сучасна косметологія просунулася далеко вперед, в тому числі – і в плані пілінгів для обличчя.

Хіба після пілінгу не потрібно сидіти вдома два-три дні?

Пілінги нового покоління не дають крупнопластинчатого лущення, тому сидіти після такого пілінгу 3-4 дня вдома не потрібно. Нові пілінги дозволяють моментально виходити з кабінету косметолога і не чекати реабілітації.

Тобто після зняття пілінгу наноситься спеціальний розчин і руйнування епідермісу зупиняється . І все це відбувається в кабінеті косметолога, вдома шкіра лущитися і облазити не буде. Саме так працюють пілінгінового покоління.

Але влітку пілінги краще все-таки не робити?

Дивлячись які. Наприклад, є фітиновий і глюконовий пілінг: в їх складі є засоби, що захищають шкіру від променів сонця. вони допомагають посилити еластичність шкіри, сприяють уповільненню фотостаріння шкіри, борються з гіперпігментацією.

Після яких пілінгів можна відразу виходити на сонце?

Більш жорсткі пілінги використовують, наприклад, для відновлення поверхні шкіри обличчя після лікування акне, дистрофії шкіри, коли відбуваються зміни в епідермісі. При таких глибших процедурах віддаляються відмерлі клітини епідермісу, і шкіра стає більш беззахисною перед ультрафіолетовими променями.

Тому після таких пілінгів потрібно поберегти шкіру, інакше може початися пігментація шкіри і ще більше почервоніння. І, звичайно ж, професійний косметолог не стане робити процедуру, якщо вона вам протипоказана.

Кому взагалі протипоказані пілінги обличчя

Не можна робити пілінг, особливо глибокий, якщо у вас схильність до формування келоїдних рубців. Також може бути індивідуальна нестерпність компонентів, не рекомендуються пілінги при поганому загоєнні ран, куперозе.

Важливо! Якщо ви застудилися, загострилося хронічне захворювання, почалися місячні, на обличчі є запалені прищі або подряпини – то процедуру теж слід відкласти.