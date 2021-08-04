Новий рейтинг партій: кого підтримують українці

Якби вибори до Верховної Ради відбулися наприкінці липня, прохідний бар'єр до парламенту подолали б п'ять політичних сил: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Сила і честь", повідомляє Інтерфакс-Україна.

За результатами соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, серед громадян України, які мають намір голосувати на парламентських виборах і визначилися з вибором, найвищу підтримку має партія "Слуга народу" - 20,6% (13,7% серед усіх респондентів) та "ОПЗЖ", за яку готові проголосувати 18,3% тих, хто визначився, і 11,4% від загальної кількості респондентів.

Зазначено, що формально різниця в підтримці цих політичних сил - у межах статистичної похибки, тому вони "ділять" із приблизно однаковою підтримкою перше місце.

Далі з приблизно однаковою підтримкою (з різницею в межах статистичної похибки) йдуть "Батьківщина", за яку готові проголосувати 16% тих, хто визначився, і 10% від загальної кількості респондентів, та "Євросолідарність" із підтримкою 14,2% і 8,9% відповідно. При цьому різниця між "Батьківщиною" і "ОПЗЖ" також у межах статистичної похибки.

Також до парламенту потрапила б партія "Сила і честь", яку підтримують 6,3% тих, хто визначився, і 3,9% від загальної кількості респондентів.

Близька до прохідного бар'єра партія "Українська стратегія Гройсмана" з підтримкою 4,7% та 3% відповідно. Решта партій має низьку підтримку.

У порівнянні з червнем рейтинг суттєво не змінився, усі зафіксовані коливання - у межах статистичної похибки. Статистично значущо змінилася підтримка лише Радикальної партії (серед тих, хто визначився, зниження з 5,7% до 4%), "Свободи" (зростання з 2,2% до 3,6%), "УДАР" (зростання з 1, 6% до 2,8%) і Партії Шарія (зниження з 3,7% до 2,3%).

Зазначено також, що респонденти скоріше підтримують проведення дострокових парламентських виборів - 48,7% підтримують, 38,3% – не підтримують.

Опитування проводили з 24 липня до 1 серпня 2021 року методом особистого (face-to-face) інтерв'ю з використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews). Було опитано 2 028 респондентів, які проживають у 105 населених пунктах усіх регіонів України, окрім АР Крим, за триступеневою стохастичною вибіркою із квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводили лише на підконтрольних українській владі територіях.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 та за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,9% - для показників, близьких до 25%, 2,2% - для показників, близьких до 12%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.