УЗ запускає додатковий поїзд зі Львова

Укрзалізниця призначає додатковий поїзд Львів - Херсон та збільшує кількість вагонів на наявних рейсах у західному напрямку.

Про це повідомила пресслужба﻿ УЗ.

Поїзд № 110/109 Львів — Херсон відправлятиметься зі Львова по парних числах о 16:21 і прибуватиме до Херсона об 11:42.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься по непарних числах о 12:40 і прибуватиме до Львова о 08:38.

Як зазначено в повідомленні, Укрзалізниця також додає вагони до рейсів з Києва на Ужгород. Крім того, з 5 серпня буде подвоєно кількість безпересадкових вагонів у напрямку Київ — Відень