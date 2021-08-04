Зеленський доручив СБУ і МВС забезпечити захист громадян Білорусі

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ вивчити всі ризики для білорусів, які прибули в Україну протягом останнього року. Таке доручення глава держави дав після смерті глави "Білоруського будинку в Україні" Віталія Шишова, повідомляє Вести.

За словами гаранта, кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців через свою політичну позицію, повинен отримати спеціальний і надійний захист.

"СБУ і МВС повинні відпрацювати чіткий алгоритм оцінки можливих ризиків, а також систему відповідей на ці ризики, щоб усунути будь-яку загрозу для людей", - сказав Зеленський.

В ОП повідомили, що визначили перелік громадян Білорусі, щодо яких вже почали здійснювати відповідні заходи з оцінки ризиків, додаткового супроводу їх перебування на території України й охорони.

"Це рішення прийнято у зв'язку з отриманням правоохоронними органами інформації про можливі загрози для ряду білоруських активістів, а також з-за трагічної загибелі Віталія Шишова", - додали в ОП.

Зеленський очікує всебічного розслідування всіх обставин загибелі Віталія Шишова, швидкої та повної перевірки інформації.