У Китаї розповіли про способи боротьби з "дельта"-варіантом COVID-19

Новий штам коронавірусної інфекції можна перемогти масовою вакцинацією й обмеженням соціальної мобільності громадян. Про це розповів керівник шанхайської групи вірусологів, китайський професор Чжан Веньхун, повідомляє Лента.Ру.

За словами професора, профілактичні щеплення - поки найкращий з можливих способів боротьби з вірусом. Це підтверджує поширення "дельта" -варіанту COVID-19. Попри те, що вірус став більш заразним і смертоносним, "прояв у пацієнтів критичних симптомів різко знизилося".

Вакцини запобігають поширенню пандемії, вважає Веньхун.

Експерт зазначив, що спалах вірусу в Китаї та ряді інших країн не принесла більш катастрофічних наслідків. Професор пов'язує це з заходами, спрямованими на локалізацію вогнищ інфекції. Обмеження пересування людей і соціальна ізоляція здатні надати реальну допомогу в стримуванні вірусу.