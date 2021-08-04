НАБУ і САП вручили підозру Товмасяну

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну в причетності до отримання неправомірної вигоди, повідомляє Слово і діло.

Як відомо, ВАКС заарештував заступника голови Харківської облради Малюка з альтернативою 4,75 млн. грн. Його ж спільника-адвоката Танабаша теж заарештували, але заставу визначили в 713 700.

Нагадаємо, увечері 22 липня НАБУ і САП спіймали на отриманні хабара заступника голови Харківської облради і адвоката. За версією слідства, чиновник і його подільник вимагали гроші у директора одного з харківських комунальних підприємств.

В обмін вони обіцяли не звільняти його з займаної посади. Хабар передавали частинами. При передачі останньої частини в 350 тис. грн зловмисників затримали. За даними видання, мова йде про заступника голови Харківської облради Андрія Малюка.

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру заступнику голови Харківської обласної ради, а також повідомила, що НАБУ і САП розслідують цю справу спочатку 2021 року і весь цей час тривало слідство.