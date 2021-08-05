Закладеність носа без видимих причин: відповіді лікаря

Закладеність носа, або, як кажуть лікарі, назальна обструкція, - найчастіша скарга пацієнтів оториноларингологів. Утруднення дихання не тільки викликає дискомфорт, але і може провокувати ускладнення, які погіршують стан здоров'я і якість життя, повідомляє Клатч.

Це може призводити до виникнення головного болю і запальних захворювань навколоносових пазух.

На своїй сторінці в соціальній мережі отоларинголог Марина Внукова розповіла про те, чому може виникати закладеність в носі, якщо на те немає видимих причин.

" Це дійсно часта причина звернення до лікаря. У кого - то є явні проблеми, які викликають цей симптом, у кого-то немає. І якщо з першою категорією все добре і швидко, то з другої наше спілкування може тривати довше і закінчуватися в операційній", - пише лікар.

Що ж може бути причиною закладеності носа?

Одна з найпоширеніших проблем – хронічний вазомоторний риніт. Часто ця патологія виникає на тлі безконтрольного прийняття судинозвужувальних препаратів, в результаті чого порушується іннервація судин слизової оболонки носа і набряк виникає на тлі звичайних подразників, ускладнюючи носове дихання. Це може призводити до виникнення головного болю і запальних захворювань навколоносових пазух.

Також в носовій порожнині розташовані рецептори, активація яких призводить до стимуляції основних систем організму – дихальної та серцево-судинної, а зниження припливу повітря знижує і пригнічує ці функції. Організм перестає працювати на всю котушку, тому проблема вимагає особливої уваги й вирішення.