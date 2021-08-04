Білоруська спортсменка Тимановська прибула до Відня

Літак з білоруської спортсменкою Христиною Тимановскою, яка відмовилася повертатися на батьківщину, здійснив посадку в аеропорту Відня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як випливає з даних сайту Flightradar24, літак Boeing-777 Austrian Airlines, що виконував рейс OS52 штатно приземлився у віденському аеропорту.

Літак не став заходити в повітряний простір Білорусі по шляху до Відня, і пройшов через повітряний простір країн Балтії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Тимановська мала вилетіти до Польщі, яка надала їй гуманітарну візу. Тим часом джерело в МЗС Австрії повідомило, що вже в цей день Тимановська планує вилетіти з Відня до Варшави.

В інтерв'ю Тимановська розповіла, що її відмова повертатися на батьківщину не є політично мотивованою.

"Я люблю свою країну і не зраджувала її", - заявила вона.

Вона пояснила, що "мова йде про помилки, які були допущені нашими офіційними особами на Олімпійських іграх".