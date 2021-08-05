Курс валют НБУ на 5 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 5 серпня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 4 серпня, підвищився на 7 коп до 26.91 за 1 долар.

Євро подорожчав на 6 коп до 31.95 за 1 євро.

Курс рубля досяг рівня 3.69 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 13 коп до 37.49 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 7 коп до 29.78 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 3 коп до 7.03 за 1 польський злотий.