Курс валют НБУ на 5 серпня

Курс валют НБУ на 5 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 5 серпня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 4 серпня, підвищився на 7 коп до 26.91 за 1 долар.

Євро подорожчав на 6 коп до 31.95 за 1 євро.

Курс рубля досяг рівня 3.69 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 13 коп до 37.49 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 7 коп до 29.78 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 3 коп до 7.03 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва курс
USD долар 26.909 400 +0.068
EUR євро 31.948 200 +0.057
RUB рубль 0.368 890 +0.001
GBP Фунт стерлінгів 37.486 100 +0.129
CHF Швейцарський франк 29.781 900 +0.067
PLN польський злотий 7.034 000 +0.033
Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics