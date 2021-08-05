Курс валют НБУ на 5 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 5 серпня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 4 серпня, підвищився на 7 коп до 26.91 за 1 долар.
Євро подорожчав на 6 коп до 31.95 за 1 євро.
Курс рубля досяг рівня 3.69 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 13 коп до 37.49 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 7 коп до 29.78 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 3 коп до 7.03 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.909 400
|EUR
|євро
|31.948 200
|RUB
|рубль
|0.368 890
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.486 100
|CHF
|Швейцарський франк
|29.781 900
|PLN
|польський злотий
|7.034 000