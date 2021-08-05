В Україні оголосили штормове попередження

За прогнозами синоптиків, в Україні 5-6 серпня у окремих регіонах очікуються грози та сильні шквали вітру, про це повідомляє Укргідрометцентр.﻿

Так, негоду﻿ прогнозують у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях - грози, вдень місцями град та шквали вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності.

Вночі 6 серпня в Карпатах будуть сильні дощі. Оголошено ІІ рівень небезпечності.

Крім того, 5 серпня у східних, Сумській, Київській, Житомирській, Полтавській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.