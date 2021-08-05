Стала відома причина смерті Євгена Марчука
Євген Марчук помер через загострення захворювань, яке відбулося внаслідок коронавірусної хвороби.
Про це заявили в пресслужбі СБУ.
В СБУ прокоментували смерть першого глави відомства і заявили, що причиною смерті стало загострення захворювань, від яких він страждав, а також COVID-19 спровокував гостру серцево-легеневу недостатність.
В СБУ також відзначили внесок Євгена Марчука в державотворенні.
"З ним пов’язане та асоціюється становлення СБУ як органу, який захищає національну безпеку України. Він очолював уряд, був генералом армії та представляв Україну у тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях", - зазначає пресслужба.
Голова СБУ Іван Баканов, керівництво та весь колектив Служби висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким Євгена Марчука.