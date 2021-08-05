Це ж не "пансіон шляхетних дівчат" - Корнієнко про скандали "СН"
Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував поведінку нардепів монобільшості в сесійній залі. Про це Корнієнко заявив в інтерв'ю, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це ж не "пансіон шляхетних дівчат". Ми ж всі дорослі люди. Вони розуміють, що роблять. Звичайно, є певний суспільний осуд. Якщо депутат більш-менш до нього прислухається, то робить висновки. Ви ж пам'ятаєте, що я теж потрапив в медійну ситуацію, після чого рік був "головним сексистом країни". Але зробив висновки", - розповів нардеп.
За його словами, "депутати - теж люди".
"Знаєте, на що б я звернув увагу? Такими скандальчиками наші ЗМІ більше тяжіють до форми. У нас основний потік - це інтернет-медіа. А тут, зрозуміло, головне - клікбейт. Новина про те, що Тищенко п'є якусь рідину з пляшки з написом "Боржомі", набере більше переглядів, ніж те, що він домігся прийняття якогось законопроєкту. Але потрібно за формою не втрачати сенс", - підкреслив Корнієнко.
"Звичайно, ми ніколи не можемо бути застрахованими від яких хайпових історій, зокрема в сесійній залі. Але за тими ж листуванням є великі питання, тому що, дійсно, порушуються права депутатів. Ми з'ясовували в європейських країнах, як це відбувається у них. Не так демократично, як у нас - там не можна просто сісти на балкончик і перефоткати всіх фотоапаратом з довгим об'єктивом. А ми маємо таку політичну культуру - знаходимося повністю "під ковпаком". Тому виходять назовні певні історії, про які, можливо, депутати не хотіли, щоб всі знали. Я говорю не про щось погане, а, наприклад, особисте листування зі своїми дітьми або дружиною", - додав парламентарій.