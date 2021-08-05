Щеплення проти грипу може захистити від COVID-19 - дослідження

Вчені з Медичної школи Університету Маямі довели, що вакцина від грипу може забезпечити ефективний захист від COVID-19, повідомляє 24 канал.

Зокрема, щеплення захищає від госпіталізації і ускладнень коронавірусної хвороби. Також це може бути хорошим інструментом протидії пандемії в умовах браку вакцин проти COVID-19.

Дослідження вже пройшло рецензування і опубліковано в медичному журналі. Вчені використовували дані 74 754 пацієнтів.

"Результати переконливо свідчать про те, що щорічне щеплення від грипу знижує ризик інсульту, сепсису і тромбозу глибоких вен (ТГВ) у пацієнтів з COVID-19", - відзначили дослідники.

Пацієнти з COVID-19, які були вакциновані проти грипу, також значно рідше потрапляли у відділення невідкладної допомоги і не потребували госпіталізації у відділення інтенсивної терапії.

"До цих пір більшість населення світу не отримали щеплення проти COVID-19, а з огляду на руйнівну сили пандемії і кількість жертв людство повинно шукати додаткові способи зниження захворюваності і смертності", - додав автор роботи Девіндер Сінгх.

Деталі дослідження

Дослідження проводили з огляду на історії хвороби пацієнтів з ряду країн: США, Великобританії, Німеччини, Італії, Ізраїлю та Сінгапуру.

Аналізували знеособлені електронні медичні записи в дослідницькій базі даних TriNetX.

Потім вчені зіставили дані двох груп за такими чинниками, які можуть вплинути на їх ризик сприйнятливості до важкої форми COVID-19.

Вчені також врахували такі чинники, як вік, стать, етнічна приналежність, куріння і проблеми зі здоров'ям, зокрема діабет, ожиріння і хронічну обструктивну хворобу легенів.

Що показала вакцинація проти грипу

Члени першої дослідницької групи отримали вакцину від грипу за 2 тижні і 6 місяців до того, як їм діагностували COVID-19.

Учасники другої групи також хворіли коронавірусом, але вони не були вакциновані проти грипу.

Так, вчені оцінили частоту 15 несприятливих наслідків протягом 30, 60, 90 і 120 днів після того, як учасники захворіли коронавірусом, і порівняли ризики між двома групами.

15 несприятливих ризиків: сепсис; інсульт; тромбоз глибоких вен; тромбоемболія легеневої артерії; гострий респіраторний дистрес-синдром; гостра дихальна недостатність; артралгія або біль в суглобах; ниркова недостатність; анорексія; серцевий напад; пневмонія; частота влучень в відділень невідкладної допомоги; госпіталізація; надходження в відділення інтенсивної терапії, і смерть.

Аналіз показав, що ті, хто не робив щеплення від грипу, мали значно більш високу ймовірність (до 20%) потрапити у відділення інтенсивної терапії. Вони також значно частіше зверталися до відділення невідкладної допомоги (58%), у них розвивався сепсис (ймовірність до 45%), інсульт (ймовірність до 58%). Ризик смерті не змінювався.

Перспектива дослідження

Такі результати свідчать, що вакцина проти грипу може захистити від декількох важких наслідків COVID-19. Однак вчені наполегливо рекомендували по можливості щепитися в першу чергу від COVID-19.

Втім, в країнах з нестачею вакцин проти COVID-19 імунізацію проти грипу вже можна використовувати як захист проти важких наслідків коронавірусу.