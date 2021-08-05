В Україні формується епіцентр штаму "Дельта"

У Чернівецькій області зафіксували 34 випадки штаму Дельта, а в Тернопільській - 52, повідомляє Кореспондент.

У Чернівецькій області зафіксували 34 випадки штаму коронавірусу Дельта. Про це в четвер, 5 серпня, повідомила пресслужба Чернівецької ОДА.

Як розповіла головний санлікар області Наталія Гопко, штам почав поширюватися по регіону як мінімум із середини липня. За її словами, в лабораторії дослідили матеріал від осіб, які приїхали із країн з активною циркуляцією Дельта-штаму.

"З огляду на здатність вірусу до швидкого поширення можемо припустити, що він уже поширюється по території області. Тобто говоримо не тільки про завезення Дельти з-за кордону, а й про внутрішнє інфікування" , - сказала Гопко.

Також Дельту виявили в Тернопільській області, повідомила санлікар регіону Оксана Чайчук.

За її словами, із середини липня захворюваність в області зросла майже втричі.

"Ми моніторили ситуацію в області. Ми перевірили 94 проби і виділили 52 позитивних зразки (Дельти). Передали в референс-лабораторію Центру громадського здоров'я та отримали підтвердження по всьому. Ми сьогодні говоримо, що штам Дельта в області є" , - сказала вона.

Чайчук відзначила, що більшість цих осіб повернулися з-за кордону, зокрема з Росії та Британії.