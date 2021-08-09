Преображення Господнє: дата та історія свята

Народне свято Яблучний Спас по церковному іменується Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, повідомляє Сегодня.

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Свято Преображення Господнього більшості людей більш знайоме під назвою Яблучний Спас. Це знаменна церковна дата, яка припадає на Другий Спас. Коли святкуємо Преображення, яку історію і значення має це християнський свято, читайте в нашій статті.

Преображення Господнє: дата у 2021 році

Велике дванадцяте церковне свято Преображення Господнього, яке в народі називається Яблучний Спас, щорічно відзначається влітку, 19 серпня.

У 2021 році це свято припадає на четвер.

Преображення Господнє: історія і значення

Повна назва свята – Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Воно було встановлене церквою на честь явлення апостолам Божественної величі й слави Христа.

Ісус разом зі своїми трьома учнями Яковом, Іваном і Петром піднялися на гору Фавор. Там під час молитви апостоли побачили Христа у перевтіленому вигляді: Він весь світився, лице Його засяяло, а одяг став білосніжним.

Апостоли побачили старозавітних пророків Іллю і Моїсея, які розмовляли з Христом про Його близький кінець.

А потім зверху пролунав Божий голос: "Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав. Його слухайте".

Преображення Господнє показало людям, що в Ісусі з'єдналися два єства – божественне і людське. Значення свята полягає в тому, щоб нагадати людям про необхідність преображатися, духовно зростати і змінюватися на краще, щоб увібрати в себе явлення Божої благодаті.