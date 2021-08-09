Преображення Господнє: дата та історія свята
Народне свято Яблучний Спас по церковному іменується Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, повідомляє Сегодня.
Свято Преображення Господнього більшості людей більш знайоме під назвою Яблучний Спас. Це знаменна церковна дата, яка припадає на Другий Спас. Коли святкуємо Преображення, яку історію і значення має це християнський свято, читайте в нашій статті.
Преображення Господнє: дата у 2021 році
Велике дванадцяте церковне свято Преображення Господнього, яке в народі називається Яблучний Спас, щорічно відзначається влітку, 19 серпня.
У 2021 році це свято припадає на четвер.
Преображення Господнє: історія і значення
Повна назва свята – Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Воно було встановлене церквою на честь явлення апостолам Божественної величі й слави Христа.
Ісус разом зі своїми трьома учнями Яковом, Іваном і Петром піднялися на гору Фавор. Там під час молитви апостоли побачили Христа у перевтіленому вигляді: Він весь світився, лице Його засяяло, а одяг став білосніжним.
Апостоли побачили старозавітних пророків Іллю і Моїсея, які розмовляли з Христом про Його близький кінець.
А потім зверху пролунав Божий голос: "Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав. Його слухайте".
Преображення Господнє показало людям, що в Ісусі з'єдналися два єства – божественне і людське. Значення свята полягає в тому, щоб нагадати людям про необхідність преображатися, духовно зростати і змінюватися на краще, щоб увібрати в себе явлення Божої благодаті.