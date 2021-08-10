Натуральна аптечка, яка точно стане в нагоді у відпустці
Серпень - час довгоочікуваних відпусток - нарешті настав. А щоб не зіпсувати дні відпочинку і не страждати від сонячних опіків, укусів комарів або розладом шлунку, варто прихопити з собою натуральну аптечку, повідомляє РБК-Украина.
Список натуральних засобів від практично будь-якого виду "напастей" запропонувала в своєму Instagram нутриціолог Вероніка Натуромама.
Натуральна аптечка, яка точно стане в нагоді у відпустці:
- Гарбузове масло - проти здуття живота/відрижки/печії/коліків/запорів і будь-яких проблемах з травленням. Каротиноїди з масла захищають шкіру і знижують ризик сонячного опіку, особливо якщо почати вживати масло заздалегідь.
- Гель Алое вера - засіб після сонячних ванн, +полегшує сонячні опіки.
- Чай при кропивниці, алергії, дерматиті - натуральний антигістамінний препарат, +при сонячних опіках знижує біль.
- Збір при ротавірусі/куркума/кірки граната - при кишкових інфекціях. Куркума - антибіотик і противірусну.
- Елеутерокок - трава-адаптоген, яка допомагає комфортніше перенести jetlag і адаптуватися до нового клімату.
- Артишок/кульбаба/розторопша/лецитин - допоможуть роботі печінки при перельоті, коли ми піддаємося великому токсичному навантаженню.
- Ефірна олія лаванди - навіть якщо ви обгоріли, при нанесенні масла, вона не облізе. Для цього змішайте гель алое вера з 3-7 краплями масла і нанесіть на тіло. Підходить для відлякування комарів; засіб при свербінні від укусу комах, опіку.
- Масло чорного кмину - універсальні ліки від багатьох хвороб (природний антибіотик/спазмолітик/знеболюючий/противірусний засіб).
- Кора мурашиного дерева - безпечний антибіотик/противірусний широкого дії.
- Ефірна олія гвоздики при зубному болю.
- Масло для відлякування комарів.
- Ялицевий нектар - безпечний антибіотик і противірусний.
- Ефірна олія чайного дерева - антисептик. При молочниці, свербінні, грибку.
Автор: Тетяна Турчанікова