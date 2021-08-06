Дістаємо броги і світшоти: топ речей для серпня 2021
Серпнева погода зазвичай нестабільна, вдень все ще жарко, як зазвичай це буває влітку, а ввечері вже прохолодно і трохи нагадує осінь. Саме час дістати з полиці клоги, що зачекалися, повідомляє РБК-Украина.
А ось що до них одягти, розповіла стиліст Ольга Кім instagram.
Що модно носити в серпні 2021:
1. Акцентний піджак відмінно буде виглядати з мінімалістичним одягом.
2. Базовий піджак добре поєднується з джинсами.
3. Лофери, броги, шкарпетки. Гарячий тренд, який ми мріяли вигуляти все літо.
4. Блуза. В тренді об'ємний рукав і квадратний виріз. Низ може бути будь-який, від брюк до шортів.
5. Сукня-парашут з довгим рукавом все ще відмінно впишеться в погодні умови.
6. Світшоти, прикраси, трендове взуття - вуаля, ви найстильніша в офісі.
7. Якщо не любите піджаки, діставайте свій улюблений кардиган або легкий джемпер.
8. Серпень - відмінний час, щоб вигуляти сорочки вільного крою.
Автор: Тетяна Турчанікова