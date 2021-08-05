Держбюджет поповнився першим мільярдом від грального бізнесу

Державний бюджет України отримав перший мільярд гривень від грального бізнесу. Кошти надійшли на казначейський рахунок 5 серпня, повідомляє Обозреватель.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Вікторія Василевська-Смаглюк. Вона уточнила, що йдеться про гроші за продаж ліцензій на азартні ігри.

Василевська-Смаглюк навела повідомлення, яке глава парламентської фракції СН Давид Арахамія опублікував у робочому чаті: "Колеги, вітаю всіх із першим мільярдом грн від ігорки. Факт надходження на казначейський рахунок за ліцензії на 5.08.2021 – 1,000,578 тис. грн".

Він також підкреслив, що після ухвалення законопроєкту про податки в другому читанні сума надходжень має зрости втричі.