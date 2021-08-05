Мінчанина відправили до колонії за вигук "Лукашенко - півень!"

Жителю Мінська присудили рік суворого режиму за п'яні вигуки "Лукашенко - півень!" з балкона. Міліції чоловіка здав студент Академії МВС, що проходив під балконом з дівчиною, повідомляє Цензор.НЕТ.

За версією звинувачення, 15 травня 42-річний Олексій Щербатюк, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, кричав з балкона "Живе Білорусь!" і "Лукашенко - півень!", передає білоруський правозахисний центр "Вясна".

Свідками у справі виступили товариш по чарці підсудного і студент третього курсу Академії МВС з дівчиною. Саме молоді люди, почувши крики Щербатюка, подзвонили в міліцію.

До справи долучили висновок медичного експерта про те, що підсудний страждає психічними розладами, хронічним алкоголізмом, неодноразово судимий.

На суді Щербатюк говорив, що йому все одно, хто знаходиться при владі - "Лукашенко, Тіхановська або Леонід Ілліч Брежнєв!". Він також зазначив, що не хотів образити Лукашенко: "Якби я мав на увазі пасивний гомосексуалізм, я б крикнув інше слово на букву "п", а не "півень".

В останньому слові Щербатюк просив про поблажливість. Прокурор попросив покарати обвинуваченого роком позбавлення волі в колонії суворого режиму. Саме таке покарання виніс суддя.