Розвідка США отримала дані про віруси лабораторії Уханя

Розвідка США отримала дані про віруси лабораторії Уханя

Спецслужби Сполучених Штатів отримали доступ до даних про віруси, якими займалася лабораторія китайського інституту вірусології в Ухані і розраховують, що це допоможе встановити походження коронавірусу COVID-19, повідомляє Сегодня.

У руках американських спецслужб нібито опинився гігантський каталог досліджень китайських вірусологів в Ухані, який містить "генетичні схеми" вірусів. До їхнього аналізу вже залучені суперпотужні комп'ютери Міністерства енергетики США, розповіли кілька обізнаних джерел CNN.

Водночас за словами джерела видання, найбільша складність, з якою зіткнулися при розшифровці згаданої інформації – відсутність фахівців у цій сфері з досконалим знанням китайської мови, а в файлах використовується безліч професійних термінів нею.

"Очевидно, що є вчені, які пройшли б перевірку безпеки. Але знайти тих, хто при цьому ще й говорить китайською – це вкрай маленька група. І не просто вчених, а тих, хто спеціалізується на біології. Це дуже складно", – заявив співрозмовник видання.

Тому зараз американські спецслужби шукають вчених, що на належному рівні володіють китайською і здатні пройти перевірку служб безпеки.

У США розраховують, що отримана інформація допоможе відповісти на питання, чи була пандемія коронавірусу спровокована витоком з Уханьської лабораторії.

Звідки у розвідки США з'явилися китайські файли, джерела не повідомили, видання припускає, що їх отримали у результаті злому хмарних серверів.

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