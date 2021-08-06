Розвідка США отримала дані про віруси лабораторії Уханя

Спецслужби Сполучених Штатів отримали доступ до даних про віруси, якими займалася лабораторія китайського інституту вірусології в Ухані і розраховують, що це допоможе встановити походження коронавірусу COVID-19, повідомляє Сегодня.

У руках американських спецслужб нібито опинився гігантський каталог досліджень китайських вірусологів в Ухані, який містить "генетичні схеми" вірусів. До їхнього аналізу вже залучені суперпотужні комп'ютери Міністерства енергетики США, розповіли кілька обізнаних джерел CNN.

Водночас за словами джерела видання, найбільша складність, з якою зіткнулися при розшифровці згаданої інформації – відсутність фахівців у цій сфері з досконалим знанням китайської мови, а в файлах використовується безліч професійних термінів нею.

"Очевидно, що є вчені, які пройшли б перевірку безпеки. Але знайти тих, хто при цьому ще й говорить китайською – це вкрай маленька група. І не просто вчених, а тих, хто спеціалізується на біології. Це дуже складно" , – заявив співрозмовник видання.

Тому зараз американські спецслужби шукають вчених, що на належному рівні володіють китайською і здатні пройти перевірку служб безпеки.

У США розраховують, що отримана інформація допоможе відповісти на питання, чи була пандемія коронавірусу спровокована витоком з Уханьської лабораторії.

Звідки у розвідки США з'явилися китайські файли, джерела не повідомили, видання припускає, що їх отримали у результаті злому хмарних серверів.