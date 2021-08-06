Курс валют НБУ на 6 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в п'ятницю, 6 серпня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 5 серпня, виріс до рівня 26.94 за 1 долар.
Курс євро знизився до рівня 31.90 за 1 євро.
Курс рубля залишається стабільним на рівні 3.68 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 5 серпня 2021 року.
Фунт стерлінгів подорожчав на 1 коп до 37.50 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 7 коп до 29.72 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до рівня 7.02 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.939 500
|EUR
|євро
|31.896 400
|RUB
|рубль
|0.368 450
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.495 700
|CHF
|Швейцарський франк
|29.716 500
|PLN
|польський злотий
|7.015 500