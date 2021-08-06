Курс валют НБУ на 6 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в п'ятницю, 6 серпня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 5 серпня, виріс до рівня 26.94 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 31.90 за 1 євро.

Курс рубля залишається стабільним на рівні 3.68 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 5 серпня 2021 року.

Фунт стерлінгів подорожчав на 1 коп до 37.50 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 7 коп до 29.72 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 7.02 за 1 польський злотий.