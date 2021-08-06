У ВООЗ повідомили, що світ перебуває в "реальній небезпеці"

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що багато досягнень світового співтовариства в боротьбі з пандемією коронавірусу нівелюються по ряду причин, в зв'язку з чим людство перебуває в "реальній небезпеці", повідомляє Кореспондент.

"Світ знаходиться зараз в періоді реальної небезпеки. Багато з досягнень, яких ми добилися, зараз піддаються ерозії", - сказав гендиректор ВООЗ.

За його словами, причинами такого стану речей є збільшена кількість соціальних контактів, непослідовність заходів в області охорони здоров'я і громадській сфері, а також нерівноправна вакцинація.

"Насилу здобуті досягнення в боротьбі з пандемією втрачаються, системи охорони здоров'я перевантажені, оскільки зростання числа інфікованих створює брак необхідних для порятунку життів засобів лікування", - заявив глава організації.

При цьому він в черговий раз виступив проти введення третьої (бустерної) дози вакцини від коронавірусу, щоб вивільнені дози препарату направити в країни з низькими доходами і досягти мінімальної мети - імунізувати не менше 10% населення у всіх країнах світу до кінця вересня.