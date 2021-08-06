Старі торговельні центри і фабрики переробляють під офіси

Більше половини офісних приміщень, які були введені в експлуатацію до 2010 року, сьогодні вже морально і технічно застаріли. Тому, попри періодичні локдауни, останнім часом спостерігається зацікавленість інвесторів і девелоперів до ринку офісної нерухомості, повідомляє UBR.

Як розповіли експерти UTG Offices, з середини 2020 року активно реанімуються заморожені і відкладені проекти. Застарілі торгові центри, готельні комплекси, підприємства та фабрики реконструюють в офісну нерухомість.

Паралельно з цим на різних стадіях будівельної готовності сьогодні знаходяться також анонсовані до відкриття у 2021-2022 рр. 32 бізнес-центри загальною GLA 668 868 кв. м (без урахування великомасштабних об'єктів).

За підсумками першого півріччя 2021 року сукупна орендна площа професійних об'єктів у Києві складає трохи більше 2 млн кв. м. У структурі пропозиції по площі клас А займає 25%, В і С - 75%.

На червень 2021 року вартість оренди за 1 кв. м. / місяць у класі А становила $ 20-25 без урахування ПДВ, OPEX, КП і коефіцієнтів BOMA, в класі В і В + - $ 16-20.

За рахунок виходу нової пропозиції зростає вакантність. Так, у бізнес-центрах класу А вона становить 10%, у бізнес-центрах класу В, В + - 10-15% з тенденцією до збільшення.

Разом з цим з кінця 2020 року збереглася тенденція до зменшення орендованих площ.

Посилився тренд по оренді повністю готових офісних приміщень, "під ключ", включаючи повністю обладнані робочі місця. Більш дрібні і середні орендарі (особливо ті, хто не готовий вкладати гроші в ремонт, поліпшення, меблювання приміщень) розглядають альтернативні варіанти для зміни офісу.

Як розповів керуючий партнер UTG Offices Володимир Гелюта, зараз спостерігається високий попит на офіси формату open space без хитромудрого ремонту, в пішій доступності від метро, в районі з розвиненою інфраструктурою.

Крім того, однією з бажаних опцій орендарів є стоянки для велосипедів і електротранспорту, а також можливість прийняти душ.

"Новою нормою стають гнучкі офісні простори, адаптовані під гібридний формат роботи, який дозволяє співробітникам поєднувати віддалену роботу з дому з перебуванням в офісі" , - зауважує експерт.

Основний споживач таких "гнучких" офісів сьогодні - це "айтішники", помічає Гелюта. Для них привабливі адаптивні офіси: багато проектів і працює команда на 200 осіб - потрібен великий офіс, мало проектів і команда скоротилася до 50 - невеликий.