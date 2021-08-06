Хардфорк підняв курс Ethereum: як зміниться криптовалюта

Блокчейн-мережа Ethereum отримала оновлення London. На цьому тлі курс другої за популярністю криптовалюти різко виріс. На думку аналітиків, Ethereum тепер чекають серйозні зміни, повідомляє Сегодня.

Оновлення London привносить ряд важливих змін, в тому числі перероблений механізм нарахування комісій за проведені транзакції. Найбільший інтерес користувачів пов'язаний саме з цим нововведенням.

У блокчейна Ethereum давно є проблеми з масштабуванням, непередбачувані комісії за транзакції дратували навіть найбільших шанувальників цієї криптовалюти. Внесені зміни повинні вирішити багато з цих проблем.

Станом на 13:59 за київським часом Ethereum торгувався по 2 758 долара. Ще напередодні курс криптовалюти коливався в районі 26 тис. доларів.

Головні зміни

Хардфорк London складається з п'яти пропозицій щодо поліпшення Ethereum. Кожне з них вносить корективи в блокчейн. Одним з найбільш важливих є EIP-1559, що змінює механізм отримання винагород, які майнери отримують за видобуток блоків, воно передбачає спалювання частини нагороди.

Пропозиція EIP-3554 переносить строк підвищення рівня складності майнінгу Ethereum на 1 грудня 2021 року. Підвищення складності майнінгу в кілька разів робиться для того, щоб добувати криптовалюту стало невигідно і майнери отримали додаткову мотивацію до переходу до системи Proof-of-Stake.

Хардфорк є черговим кроком на шляху до переходу на протокол Ethereum 2.0, що дозволить масштабувати блокчейн і підвищить зручність при взаємодії з ним.

Хардфорк криптовалюти – це суттєва зміна технології блокчейн, у результаті якої доводиться змінювати програмне забезпечення. Криптовалютний протокол змінюється настільки, що не оновлені вузли реєстру не можуть обробляти інформацію про нові транзакції. Хардфорки називають глобальними оновленнями, бо всі, хто хоче продовжити працювати за новими правилами, мають оновити програмне забезпечення.