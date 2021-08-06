Венедиктова припустила, що прокуратура подасть апеляцію у справі Чауса

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова допускає, що прокуратура подасть апеляцію на рішення про цілодобовий домашній арешт колишнього судді Миколи Чауса, повідомляє РБК-Украина.

Також вона вважає, що рішення суду оскаржить сторона захисту Чауса.

"У мене таке відчуття, що будуть апеляції і від прокурорів САП і від адвокатів Чауса" , - зазначила Венедиктова.

За її словами, справа Чауса - це приклад координації та співпраці різних правоохоронних органів.

На думку генпрокурора, суспільство "занадто емоційно" сприйняло цю справу. Також Венедиктова заявила, що не знає, хто викрав Чауса з Молдови.

"Я не перебуваю в групі прокурорів у цій справі. Переді мною не звітують" , - підкреслила вона.

Нагадаємо, рішення про цілодобовий домашній арешт для Чауса прийняв Вищий антикорупційний суд 4 серпня.

На початку квітня Чауса нібито викрали в Кишиневі після того, як він не зміг там отримати політичний притулок. З того часу ніхто не знав, де знаходиться Чаус, але була інформація, що його вивезли на територію України.

Минулої п'ятниці Чаус знайшовся в селі на Вінниччині. Після чого його забрали співробітники СБУ.

Олег Черниш