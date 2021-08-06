Сміття і запах в будинку: 3 речі, щоб освіжити відро
Навіть якщо ви виносите сміття регулярно, шматки і плями можуть накопичуватися в вашому відрі для сміття, викликаючи неприємний запах. Не забувайте раз на тиждень робити глибоку чистку сміттєвого відра, повідомляє WomanEL.
Але що робити до цього? Як освіжити відро? Щоб розв'язати цю проблему читайте інструкцію далі.
Розпорошите ефірну олію
Змочивши ватну кульку в декількох краплях ефірної олії та кинувши її в сміття, ви залишите свого роду ароматну невелику хмарку. Воно допоможе зберегти приємний запах всередині й навколо вашого відра для сміття. Найкраще використовувати масло лемонграсу, масло чайного дерева, масло цитрусових або масло м'яти.
Посипте харчовою содою
Харчова сода - суперзасіб від більшості домашніх проблем. Якщо ви не можете очищати відро кожен день, посипте його дно харчовою содою. Ви можете додати ложку ванільного екстракту в харчову соду, щоб надати їй свіжий солодкий запах. Це допомагає поглинати запахи. Це також вбереже від сміття таких комах, як таргани й мурахи.
Зробіть власні фільтри запаху
Ви можете приготувати таблетки, які поглинають запах, використовуючи харчову соду, сіль Епсома, ефірні масла і воду. Змішайте їх, заморозьте в силіконових лотках і, коли вони затвердіють, киньте в відро. Ви також можете використовувати кавовий фільтр, активоване вугілля і наповнювач для котячого туалету, щоб поглинати запахи зі сміттєвого відра.