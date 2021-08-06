Сміття і запах в будинку: 3 речі, щоб освіжити відро

Навіть якщо ви виносите сміття регулярно, шматки і плями можуть накопичуватися в вашому відрі для сміття, викликаючи неприємний запах. Не забувайте раз на тиждень робити глибоку чистку сміттєвого відра, повідомляє WomanEL.

Як позбутися від неприємного запаху сміття, Фото: unsplash.com

Але що робити до цього? Як освіжити відро? Щоб розв'язати цю проблему читайте інструкцію далі.

Розпорошите ефірну олію

Змочивши ватну кульку в декількох краплях ефірної олії та кинувши її в сміття, ви залишите свого роду ароматну невелику хмарку. Воно допоможе зберегти приємний запах всередині й навколо вашого відра для сміття. Найкраще використовувати масло лемонграсу, масло чайного дерева, масло цитрусових або масло м'яти.

Посипте харчовою содою

Харчова сода - суперзасіб від більшості домашніх проблем. Якщо ви не можете очищати відро кожен день, посипте його дно харчовою содою. Ви можете додати ложку ванільного екстракту в харчову соду, щоб надати їй свіжий солодкий запах. Це допомагає поглинати запахи. Це також вбереже від сміття таких комах, як таргани й мурахи.

Зробіть власні фільтри запаху

Ви можете приготувати таблетки, які поглинають запах, використовуючи харчову соду, сіль Епсома, ефірні масла і воду. Змішайте їх, заморозьте в силіконових лотках і, коли вони затвердіють, киньте в відро. Ви також можете використовувати кавовий фільтр, активоване вугілля і наповнювач для котячого туалету, щоб поглинати запахи зі сміттєвого відра.