Нацкорпус пригрозив Зеленському

Активісти Національного корпусу зібралися біля будівлі Шевченківського райсуду Києва, який обирає запобіжний захід представникам організації, затриманих у справі про рекутерство в Харкові, повідомляє Кореспондент.

"Наша чисельність вже виглядає переконливо і демонструє, що ми готові. Пройшовши безліч випробувань, загартовані Майданом, війною, боротьбою з ворогом всередині країни, так просто здаватися не збираємося. І якщо у Зеленського є намір зазіхнути на воїнів-патріотів, то у нього є всі шанси повторити долю більшості своїх попередників - піти з ганьбою", - йдеться в повідомленні.

У Нацкорпусі стверджують, що справа проти їх представників сфабрикована і пов'язана з активною громадянською позицією: