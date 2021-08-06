Киянин відсудив у Нацполіціі 200 тисяч за безпідставне переслідування

200 тисяч гривень компенсації за безпідставні підозри та 109 днів у СІЗО: чим закінчилась справа розробника Антона Тимохіна Grower, повідомляє DOU.

2016 року відбулася масштабна операція з ліквідації кібермережі Avalanche. Серед затриманих виявився і київський програміст Антон Тимохін. Майже три місяці він пробув у СІЗО та ще шість під домашнім арештом. Єдиною підставою для його затримання було те, що його нік у соцмережах — Grower — збігався з ніком одного з кіберзлочинців.

Цю справу закрили лише 2019 року: очікувано, що через брак доказів. Тимохін звернувся до суду за відшкодуванням. Нещодавно стало відомо, що замість очікуваного мільйона гривень отримає лише 700 тисяч. А згодом суд зменшив суму до 200 тисяч, вирішивши, що вона «необґрунтовано завищена».

У грудні 2016 року тодішні Генеральний прокурор України Юрій Луценко і т.в.о. голови Нацполіції Вадим Троян на спільному брифінгу заявили про ліквідацію кібермережі Avalanche, яка функціонувала сім років і займалась так званим інтернет-фішингом. Злочинці поширювали шкідливі коди через електронну пошту, щоб нелегально виводити кошти з банківських рахунків користувачів.

12 січня 2017 року на порталі DOU Software Engineer Іван Пучко написав про те, що в межах гучної спецоперації із розкриття кіберзлочинців українські правоохоронці, зокрема, затримали київського .NET-розробника, його колишнього колегу Антона Тимохіна. Підставою для затримання стало використання Тимохіним у мережі нікнейму Grower, який також використовував кіберзлочинець, причетний до Avalanche.

Як зазначає Іван Пучко, «спеціалісти кіберполіції просто загуглили нікнейм, один з результатів співпав з київським програмістом». Іван Пучко також підкреслює, що якщо загуглити «grower nickname», то мережа видає більше як 500 тисяч результатів.

3 березня 2017 року на підставі постанови заступника Генерального прокурора України досудове розслідування з цієї справи продовжено до шести місяців, а ухвалою слідчого судді від 4 березня Антону Тимохіну продовжили строк тримання під вартою до 2 травня. Весь цей час київський розробник сидів у СІЗО.

25 квітня 2017 року слідчий суддя відправив Тимохіна під домашній арешт, який продовжувався до 17 жовтня 2017 року.

А 12 жовтня досудове розслідування, де фігурував саме Антон Тимохін, було зупинено. Справу закрили за недостатністю доказів у квітні 2019-го.

У серпні 2020 року розробник звернувся до суду з вимогою компенсації одного мільйона гривень моральної шкоди.