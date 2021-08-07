США звинуватили КНР у нечесному нарощуванні ядерного арсеналу

Сполучені Штати вважають, що Китай нарощує ядерний арсенал швидкими темпами, що є відхиленням від стратегії, повідомляє Сьогодні.

Про це йдеться на сайті Держдепу США. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Китаю потрібно повністю денуклеаризувати Корейський півострів.

Він висловив серйозну стурбованість триваючими порушеннями прав людини в Тибеті, Гонконгу і Сіньцзяні.

До речі, успіхи Росії і Китаю в розвитку ядерної зброї підривають можливості Сполучених Штатів щодо стримування своїх стратегічних супротивників. США мають модернізувати свою ядерну тріаду.