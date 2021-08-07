США ведуть санкції проти Білорусі до річниці протестів - CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена може оголосити про нові санкції щодо Білорусі в понеділок 9 серпня. На думку американської влади, президент республіки Олександр Лукашенко займається репресіями, повідомляє Лента.Ру.

За даними CNN оголошення про нові обмежувальні заходи прилучено до річниці, президентських виборів, що пройшли в Білорусі. Якими саме будуть санкції, не уточнюється.

Разом з тим не виключається, що за порадою лідера білоруської опозиції Світлани Тіхановської можуть бути порушені нафтовий і калійний сектори економіки республіки.