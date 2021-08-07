Росіянин з COVID-19 заразив одразу 1,5 тисячі людей

У Росії один пацієнт із коронавірусом заразив інфекцією одразу 1,5 тисячі осіб. Це максимальний випадок суперпоширення, який зафіксували в країні, повідомляє Кореспондент.

Про це заявив глава філії Державного наукового центру вірусології та біотехнології Вектор Росспоживнагляду в Єкатеринбурзі Олександр Семенов.

"У Росії випадок максимально зафіксований є, коли одна людина заразила одразу півтори тисячі осіб" , - поділився фахівець.

За його словами, згідно зі статистикою, один COVID-пацієнт заражає від двох до трьох осіб, пацієнт, хворий на штам Дельта, - до шести осіб.

"Якщо людина не дотримується соціальної дистанції, не вдягає маску [...] йде в переповнений вагон метро, ​​приходить на роботу і починає зі всіма обніматися та цілуватися, то має шанс стати суперпоширювачем і заразити величезну кількість людей" , - відзначив Семенов.

За останніми даними, в Росії коронавірусом заразилися понад 6,4 млн осіб, летальних випадків - більш як 163 тисячі.