Львів'янина на електросамокаті збило авто: він в ранімації

У Львові водій електросамоката потрапив у ДТП. В результаті зіткнення з автомобілем молода людина з важкими травмами потрапила до реанімації, повідомляє Кореспондент.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 серпня, близько 16:50, на вулиці Княгині Ольги у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля BMW Х4, 38-річна жителька Львова, скоїла наїзд на 21-річного водія електросамоката, також місцевого жителя" , - йдеться в повідомленні поліції Львівської області.

У ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований в реанімаційне відділення.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини події.