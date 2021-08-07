У Києві через футбол обмежать роботу метрополітену

У суботу, 7 серпня, у Києві внесуть зміни у графік роботи київського метрополітену. Причиною стало проведення на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між ФК "Шахтар" та ФК "Олександрія", повідомляє Сегодня.

Про це заявляє прес-служба КП "Київського метрополітену".

Які станції закриють?

"У суботу, 7 серпня, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 19:30) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Олександрія" (Олександрія), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену" , – йдеться у повідомленні.

Таким чином, після завершення гри можливе обмеження на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Подібний механізм можуть застосувати з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.