Маркевич: Мені ніхто не пропонував очолити збірну

Маркевич: Мені ніхто не пропонував очолити збірну
Фото: Динамоманія

Український тренер Мирон Маркевич поділився думками щодо свого звільнення з посади Української асоціації футболу, повідомляє Кореспондент.

За словами фахівця, йому не пропонували очолити національну команду, а сказали продовжувати роботу на благо УАФ.

"Мені навіть не пропонували збірну. Просто поставили перед фактом, що тренером буде Ребров.
Сказали і далі очолювати комітет. Я подав у відставку", - наводить слова Маркевича журналіст Ігор Бубас в Twitter.
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