Маркевич: Мені ніхто не пропонував очолити збірну
Український тренер Мирон Маркевич поділився думками щодо свого звільнення з посади Української асоціації футболу, повідомляє Кореспондент.
За словами фахівця, йому не пропонували очолити національну команду, а сказали продовжувати роботу на благо УАФ.
"Мені навіть не пропонували збірну. Просто поставили перед фактом, що тренером буде Ребров.
Сказали і далі очолювати комітет. Я подав у відставку", - наводить слова Маркевича журналіст Ігор Бубас в Twitter.