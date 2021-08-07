Маркевич: Мені ніхто не пропонував очолити збірну

Український тренер Мирон Маркевич поділився думками щодо свого звільнення з посади Української асоціації футболу, повідомляє Кореспондент.

За словами фахівця, йому не пропонували очолити національну команду, а сказали продовжувати роботу на благо УАФ.

"Мені навіть не пропонували збірну. Просто поставили перед фактом, що тренером буде Ребров.