Американський яблучний пиріг: рецепт в духовці

Не знаєте, що приготувати до чаю? Ми пропонуємо вам спробувати справжній американський яблучний пиріг! У нього багато соковитої начинки та пісне тісто. Нумо готувати разом для родини і близьких, повідомляє 24 Канал.

Американський яблучний пиріг – традиційна та улюблена випічка в Північній Америці. Її часто готують на свята та до буденного столу.

Приготуйте пиріг за нашим рецептом та подавайте його до столу з морозивом або з ароматним чаєм чи кавою. Оздобити яблучний пиріг можна плетінкою або накрити суцільним шаром тіста.

Рецепт яблучного пирога

Час: 3 години

3 години Порції: 6

Інгредієнти для тіста:

450 г борошна;

300 г вершкового масла;

150 мл холодної води;

1 ч. л. солі.

Для начинки:

850 г яблука;

25 г кукурудзяного крохмалю;

25 г борошна;

150 г цукру;

сік половини лимона;

30 г вершкового масла;

1/2 ч. л. меленої кориці;

1 дрібка мускатного горіха.

Приготування: