На литовсько-білоруському кордоні почули вистріли: що сталося

У ніч на неділю, 8 серпня, прикордонники Литви заявили, що було чутно постріли на території Білорусі в районі кордону. Так, у небо кілька разів піднімалися освітлювальні і сигнальні ракети, повідомляє Обозреватель.

Зазначається, що з одного боку прикордонники Литви чули звуки окремих пострілів, а коли стемніло – кілька разів були помічені освітлювальні та сигнальні ракети.

Як повідомили у прикордонному комітеті Білорусі, в районі білорусько-литовського кордону проходять планові навчання. Внаслідок цього було чутно постріли та сигнальні ракети.

За словами представника Держприкордонкомітету, про планові навчання вони заздалегідь інформували.