Квартири в новобудовах подорожчали: ціни в містах

З початку пандемії вартість готового житла в нових будинках виросла на 16,7%, а об'єктів на етапі будівництва - на 19%. Про це свідчить дослідження OLX Нерухомість, яке охопило період від 1 січня 2020 го по липень 2021-го в містах-мільйонниках, повідомляє UBR.

Експерти відзначають, що восени традиційно українці частіше купують або інвестують у нерухомість. З огляду на позитивну динаміку, ціни в середньому додадуть ще 2-7% восени.

Тільки з початку цього літа в Києві ціни в нових будинках зросли на 6,5%, а ось у Дніпрі вартість "одиничок" та "двійок" трохи просіла, подорожчали тільки трикімнатні квартири. Найбільше зростання за два останніх місяці зафіксовано в Харкові - на 9,3%.

Що стосується динаміки за останні півтора року карантину, то ціни в столиці виглядають таким чином:

однокімнатні квартири - $ 73 тис. (+ 22%);

двокімнатні квартири - $ 118,4 тис. (+ 21%);

трикімнатні квартири - $ 190 тис. (+ 22,5%).

Одночасно з цим ціни в Дніпрі за півтора року піднялися на "однички", "двійки" і "трійки" на 21%, 18% і 17%, склавши $ 57 тис., $ 72,8 тис. І $ 105 тис. відповідно.

В Одесі за нове житло доведеться віддати $ 41,5 тис., $ 65 тис., $ 105 тис. в залежності від кількості кімнат. За півтора року їх вартість тут виросла на 12%, 10% і 17% відповідно.

Що стосується Харкова, то за однокімнатну тут просять у середньому $ 31,3 тис. (+ 7%), за двокімнатну - $ 52 тис. (+ 21%), а за трикімнатну $ 117,7 тис. (+ 35%).

Ціна на львівську нову нерухомість змінилася таким чином: